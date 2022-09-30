Канада підтримує вступ України до НАТО, – глава МЗС Жолі

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про підтримку членства України в НАТО після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала глава канадського МЗС на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

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