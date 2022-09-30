Завершення війни можна очікувати навесні 2023 року, - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що війна між Україною та Росією триватиме недовго і незабаром її активна фаза закінчиться.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вся ця війна не так вже й довго триватиме. Незабаром це закінчиться", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону. Відповідаючи на уточнююче питання ведучої про те, чи триватиме це "2-3 тижні", він зазначив, що йдеться про триваліший термін.

"Я ще наприкінці травня розповідав, яким буде алгоритм бойових дій. Тоді я прямо сказав, що червень місяць буде для нас поганим, ми втрачатимемо. У липні буде умовний застій, а в серпні ми почнемо потроху рух у бік відновлення території, що буде зрозуміло всім. Взимку війна значною мірою затихне, а ось після зими почнеться завершення цього конфлікту. На першому етапі – виходом на адмінкордон станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.

Він також додав, що ймовірно, українська армія увійде на територію Кримського півострова вже до кінця весни 2023 року. "Можливо трохи раніше. Днями можна помилитися, в алгоритмі ні", - підсумував очільник ГУР.

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