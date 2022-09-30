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Вступ України до НАТО треба вирішити в інший час. Зараз найкращий шлях - підтримувати Україну, - Білий дім

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Вступ України до НАТО треба вирішити в інший час. Зараз найкращий шлях - підтримувати Україну, - Білий дім
Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Про це на брифінгу у п’ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"США десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, які прагнуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну – практична підтримка України "на землі", а процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Светлана Круп
    А чому ти радієш? Тому що проволочки з НАТО коштуватимуть Україні нових смертей? Ідею екстренного вступу в НАТО на днях видав Порох, зелені її тільки реалізували.
  • Ан Мур
    Салліван - це консерва *****.
    Потрібно дочекатись, що скажуть Байден і Блінкін з цього приводу.
    Втім, Блінкін ще минулого тижня перетирав з ЄрZе ситуацію (був з візитом в Києві); щось же вони порішали...
  • user009
    то есть подача заявки - это таки местная самодеятельность оп, и никакого предварительного договора не было
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