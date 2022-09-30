Вступ України до НАТО треба вирішити в інший час. Зараз найкращий шлях - підтримувати Україну, - Білий дім

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Про це на брифінгу у п’ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"США десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, які прагнуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну – практична підтримка України "на землі", а процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час", - сказав він.

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