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США планують оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги наступного тижня, – Салліван

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США планують оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги наступного тижня, – Салліван
Уряд США планує наступного тижня оголосити про "чергове виділення негайної військової допомоги" Україні.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги більш ніж на $1 млрд для України, до якого входять 18 HIMARS, як частина наших довгострокових зусиль щодо зміцнення українських Збройних Сил на наступні роки. І ми очікуємо, що наступного тижня оголосимо про чергове виділення негайної військової допомоги", – заявив Салліван на брифінгу.

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    Наши помимо замыкания лиманского кольца продолжают наступление севернее. В данный момент идёт штурм Терны и Ямполовка. Это выход фронта на трассу Сватово - Кременная. Кременную кстати тоже уже штурмуют.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Надеюсь кроме боеприпасов будут и новые ништяки. Количество мяса у ванек увеличивается.
  • Александр Алекс de6e56ae
    Чекаємо. Рашистське м'ясо треба утилізувати підвищеними темпами. Вже 400-500 підарів за добу, потрібно удвічі-втричі більше
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