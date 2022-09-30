США планують оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги наступного тижня, – Салліван

Уряд США планує наступного тижня оголосити про "чергове виділення негайної військової допомоги" Україні.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги більш ніж на $1 млрд для України, до якого входять 18 HIMARS, як частина наших довгострокових зусиль щодо зміцнення українських Збройних Сил на наступні роки. І ми очікуємо, що наступного тижня оголосимо про чергове виділення негайної військової допомоги", – заявив Салліван на брифінгу.

Також читайте: США продовжать сприяти постачанню радянських танків для ЗСУ, - Білий дім