США планують оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги наступного тижня, – Салліван
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Уряд США планує наступного тижня оголосити про "чергове виділення негайної військової допомоги" Україні.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги більш ніж на $1 млрд для України, до якого входять 18 HIMARS, як частина наших довгострокових зусиль щодо зміцнення українських Збройних Сил на наступні роки. І ми очікуємо, що наступного тижня оголосимо про чергове виділення негайної військової допомоги", – заявив Салліван на брифінгу.