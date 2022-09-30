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Байден - Путіну: США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО

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Байден - Путіну: США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО
Президент США Джо Байден відреагував на погрози Владіміра Путіна, наголосивши на готовності Штатів та їхніх союзників захищати територію Північноатлантичного Альянсу.

Таке Байден сказав у зверненні до американського народу у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"США і їхніх союзників – наголошую на цьому – не вийде залякати Путіну, його безумним словам і погрозам. Він нас не налякає і не настрашить. Дії Путіна – бутафорські референдуми, вистава, яку він влаштував, щоб показати нібито єдність (російського народу) – це ознака того, що в нього проблеми", – наголосив американський президент.

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Він знову повторив, що Штати ніколи не визнають анексії Росією території України, цього також не зробить і світ. Натомість Вашингтон із союзники продовжать допомагати Україні, щоб вона могла "захищати себе, свої території та свободу".

"США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО – пане Путіне, не зрозумійте мене неправильно – кожен дюйм", – підкреслив Байден.

Топ коментарі

  • Тарас Петренко 23a9f892
    И только очередной только что зареганный кацапский виталя ******* в спам.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Іншими словами "байда "дає зрозуміти куйлу"воюй з НАТО на території України.вбивай українців.окуповуй їхню територію проводь референдуми .але до нас не сунься.Знімай свої війска і озброєння із території котрі граничуть з країнами НАТО перекидай їх в Україну і продовжуй знищувати Україну.Ми тобі не будемо заважати.
  • Jorge Dusiao
    Рот закрий підстилка кацапська. Молитися треба за Америку і теперішнього президента. Не було би вже України якби не допомога і підтримка США. А плювати в колодязь з якого п'єш воду не личить українцям.
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