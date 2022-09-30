Немає підстав очікувати в найближчій перспективі ядерний удар по території України, - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі немає підстав вважати, що Росія завдасть ядерного удару по Україні.

Про це очільник ГУР заявив в ефірі національного марафону новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України", - сказав Буданов.

Він також підкреслив, що не варто також боятися мобілізації в Росії, бо насправді "це подарунок" для України, бо "це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити, це його (президента Росії Володимира Путіна – ред.) агонія".

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