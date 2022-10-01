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Російського льотчика Красноярцева, який бомбив Чернігів, навесні обміняли на 5 українських пілотів, - ГУР

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Російського льотчика Красноярцева, який бомбив Чернігів, навесні обміняли на 5 українських пілотів, - ГУР
Російського пілота СУ-34 Олександра Красноярцева із Челябінська, якого збили під час бомбардування житлових кварталів Чернігова, обміняли на українських льотчиків.

Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п’ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п’ятьох", - розповів Буданов.

Нагадуємо, Красноярцева збили 5 березня над мікрорайоном Забарівка, що на околиці Чернігова, під час його третього вильоту за час війни. З його слів, до цього він вилітав для бомбардування аеропорту у Київській області, а також дороги на південь від Чернігова. Коли його літак підбили з ПЗРК українські військові, він ніс на борту шість 500-кілограмових неконтрольованих авіабомб.

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Топ коментарі

  • Amber
    Добре , якщо це правда , бо коли Буданов не пам'ятає скільки наших пілотів вдалось обміняти , на цього окупанта і вбивцю , то мені здається
    це підозрілим 😠
  • Yevgeny Mironov
  • Яр Холодний
    Та йому було досить і поламаної українським берцем щелепи, яку йому "підрихтували" при затриманні та взятті в полон! Напарнику його повезло менше - люди казали, що "відстріляли як кабана" - картеччю з мисливської рушниці А їх "колегу" з Су-25-го, за добу до того, взагалі лопатами забили селяни!
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