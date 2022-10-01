Іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу, - Пентагон

Безпілотники, які отримала Росія від Ірану, не дуже добре себе показали на полі бою.

Про це сказала заступниця заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми вже побачили свідчення того, що безпілотні літальні апарати, які пов’язуються з Іраном, уже зазнали численних невдач на полі бою в Україні", – сказала чиновниця.

Вона додала, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні.

"Думка, що вони становлять якийсь технологічний стрибок, просто не підтверджується даними", – зазначила представниця Пентагону.

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