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Іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу, - Пентагон

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Іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу, - Пентагон
Безпілотники, які отримала Росія від Ірану, не дуже добре себе показали на полі бою.

Про це сказала заступниця заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми вже побачили свідчення того, що безпілотні літальні апарати, які пов’язуються з Іраном, уже зазнали численних невдач на полі бою в Україні", – сказала чиновниця.

Вона додала, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні.

"Думка, що вони становлять якийсь технологічний стрибок, просто не підтверджується даними", – зазначила представниця Пентагону.

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Топ коментарі

  • Шимус
    Окоп. Дощ. Донеччина. - ну шо паци, ми тепер в расії - це шо тепер, паспорт треба дєлать? - та ну його нах. Зробиш паспорт, потім ще в армію призовуть.
  • Maxim Ak-Murza
    Нет. Switchblade 600 - летающий Джавелин. Шахед 136 - летающий фугас.
  • Aleks Sun
    Ага, а сірникова коробка пластиду розриває цілу дев'ятиповерхівку. Іронія, сподіваюсь, зрозуміла
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