Новини

Заява України про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена, - Politico

23 441151
Заява України про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена, - Politico
Думки американських політиків щодо прискореного вступу України в НАТО розділились

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі відкрито не підтримала заявку України на прискорений вступ до НАТО. На запитання, чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі сказала: "Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте спершу виграємо цю війну. Але я за те, щоб вони мали гарантії безпеки".

Її зауваження прозвучали перед тим, як Палата представників ухвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, який передбачає допомогу Україні в розмірі $12 мільярдів, оскільки найближчі зимові місяці можуть стати критичними для бойових дій. Поки Пелосі давала коментарі, біля будівлі Капітолію законодавці приймали групу українських парламентарів і там лунали інші меседжі, пише Politico.

"Боротьба України — це причина, чому ми взагалі створили НАТО, — сказав конгресмен Майк Квіглі, який нещодавно відвідував Київ і зустрічався з Зеленським. — Після Другої світової війни ми визнали, що авторитарному режиму не можна дозволяти знищувати демократичну країну. Я думаю, що ми маємо це підтримати".

За словами двох американських чиновників, знайомих із внутрішніми дискусіями, заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена.

Упродовж тривалого часу членство України в НАТО було гострою темою для Вашингтону через статтю 5 Хартії, яка вимагає військового захисту будь-якої країни-члена, яка зазнає нападу. Оскільки за останнє десятиліття зростала ймовірність більш повномасштабного російського вторгнення, Україна прагнула отримати ці гарантії безпеки навіть тоді, коли багато хто в США непокоїлися перспективою ведення війни з Росією.

Також читайте: Вступ України до НАТО треба вирішити в інший час. Зараз найкращий шлях - підтримувати Україну, - Білий дім

Захід побоюється, що негайний вступ України до НАТО — який вимагає одностайного схвалення всіх 30 країн-членів — призведе до війни між США та Росією.

Деякі союзники колишнього президента Дональда Трампа навіть намагалися переконати Україну взяти на себе зобов’язання не вступати в НАТО, аби заспокоїти Володимира Путіна, хоча США впевнені, що російський лідер однаково збирався вторгнутися в Україну і просто шукав привід.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛА редакции Цензора не делать ссылки на Politico
  • Sophia-Maria Duglass
    POLITICO - кацапський ресурс
  • Sophia-Maria Duglass
    Так, издание Politico, заявило, что Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. При этом издание не предоставило полного списка тех стран, что снижают помощь Украине, но намекнуло на Германию и Францию.

    Странным образом этот материал совпал с активно распространяемым сейчас в российском информационном пространстве нарративе о том, что Запад устал от войны в Украине и уменьшает поддержку Киеву. Или не странным?

    Как я и написал выше, западные издания мало чем отличаются от всех прочих, они так же манипулируют, распространяют фейки и порою не ошибочно, а за оплату. И Politico, лично я, неоднократно уличал в, подобно рода, действиях. Причём, практически всегда, созвучных с нарративами российской пропаганды.

    Например, в июне 2021 года издание Politico опубликовало, со слов неких «источников, заслуживающих доверия» статью о том, что администрация Джо Байдена приостановила предоставление Украине пакета военной помощи, несмотря на то, что буквально за несколько дней до публикации вопрос выделения военной помощи поднимался в Белом доме и был полностью согласован. В итоге, Джейн Псаки пришлось выступать с официальным опровержением этой статьи.

    В июле 2021 Politico сообщило о том, что Вашингтон потребовал от Киева прекратить критику «Северного потока-2». Тогда уже советник Госдепа Дерек Шолле делал официальное заявление с опровержением этой лживой информации.

    А из недавних фейков, Politico в июне этого года опубликовало статью о том, что США и россия обсуждают прекращение войны в Украине в обмен на ряд украинских территорий.

    Как вам такой набор манипуляций и фейков от Politico? И это я привёл лишь несколько примеров нечистоплотности этого издания, почему-то своими вбросами постоянно синергирующего с российской пропагандой. Интересно, почему?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини