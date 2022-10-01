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Байден підписав закон про виділення Україні 12,4 млрд дол., - Білий дім

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Байден підписав закон про виділення Україні 12,4 млрд дол., - Білий дім
Президент США Джо Байден підписав "Закон постійних асигнувань та додаткових асигнувань України", який включає пакет військової та економічної допомоги на загальну суму $12,4 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

За інформацією видання The New York Times, законопроєкт містить:

  • $4,5 млрд економічної допомоги для підтримки роботи українського уряду;
  • $3 млрд на військову підтримку України, включно з навчанням військових, постачанням зброї та обладнання, а також логістикою;
  • $2,8 млрд на операції американських військових у Європі, зокрема підтримку роботи місії, розвідувальні операції, оплату служби військових та закупівлю обладнання;
  • $1,5 млрд, щоб заповнити власні військові запаси США, що скоротилися через постачання Україні;
  • $0,5 млрд для виробництва критично значущих озброєнь для заміщення відправлених Україні.

Запит Білого дому на фінансування на перший квартал 2023 фінансового року передбачає 7,2 мільярда доларів для Міноборони. З них 4,5 мільярда доларів підуть на озброєння й обладнання для України та поповнення запасів Пентагону, а 2,7 мільярда доларів — на іншу військову, розвідувальну та оборонну підтримку.

Також читайте: Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    не переживайте за амеріканців - ті i собі зароблять і Україні нададуть.
    випадайте вже з зеленої сплячкі і робіть самі хоть щось на армію.
    от же вас в клопа зеленого завернуло - як кацапню в *****...
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Пока не проголосуют за новый бюджет. 1.10 наступает новый финансовый год в США. новый бюджет не был принят. Вчера и сегодня голосовали за то, чтобы оставить затраты бюджета на прошлогоднем уровне плюс добавить помощь Украине.
    Новый бюджет будет принят наверное до конца ноября. Тогда и будет пересмотрена статья помощи Украине
  • три - пятнадцать
    ********* москалівську срань в собачий корм
    інакше вони повернуться і з'їдять наших дітей....
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