Байден підписав закон про виділення Україні 12,4 млрд дол., - Білий дім

Президент США Джо Байден підписав "Закон постійних асигнувань та додаткових асигнувань України", який включає пакет військової та економічної допомоги на загальну суму $12,4 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

За інформацією видання The New York Times, законопроєкт містить:

$4,5 млрд економічної допомоги для підтримки роботи українського уряду;

$3 млрд на військову підтримку України, включно з навчанням військових, постачанням зброї та обладнання, а також логістикою;

$2,8 млрд на операції американських військових у Європі, зокрема підтримку роботи місії, розвідувальні операції, оплату служби військових та закупівлю обладнання;

$1,5 млрд, щоб заповнити власні військові запаси США, що скоротилися через постачання Україні;

$0,5 млрд для виробництва критично значущих озброєнь для заміщення відправлених Україні.

Запит Білого дому на фінансування на перший квартал 2023 фінансового року передбачає 7,2 мільярда доларів для Міноборони. З них 4,5 мільярда доларів підуть на озброєння й обладнання для України та поповнення запасів Пентагону, а 2,7 мільярда доларів — на іншу військову, розвідувальну та оборонну підтримку.

Також читайте: Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України