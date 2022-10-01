Анексія Росією українських регіонів - серйозне порушення міжнародного права, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон засуджив незаконну анексію українських територій Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я рішуче засуджую незаконну анексію Росією українських регіонів - Донецька, Луганська, Запоріжжя і Херсона. Це серйозне порушення міжнародного права, а також українського суверенітету", - наголосив Макрон.

Президент заявив, що Франція залишатиметься на боці України у протидії російській агресії і допомагатиме їй відновити повний суверенітет над усіма територіями.

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