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Анексія Росією українських регіонів - серйозне порушення міжнародного права, - Макрон

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Анексія Росією українських регіонів - серйозне порушення міжнародного права, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон засуджив незаконну анексію українських територій Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я рішуче засуджую незаконну анексію Росією українських регіонів - Донецька, Луганська, Запоріжжя і Херсона. Це серйозне порушення міжнародного права, а також українського суверенітету", - наголосив Макрон.

Президент заявив, що Франція залишатиметься на боці України у протидії російській агресії і допомагатиме їй відновити повний суверенітет над усіма територіями.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Яка там анексія, влізли у чужу хату, отримають HIMARS по голові і підуть на перегній до огороду,на вашій рішучої стурбованості каші не звариш.
  • три - пятнадцать
    покажіть мені хоть щось, що ***** не порушило?
    ну хочь трошечки
  • Владимир Кошарюк
    точно, порушує міжнародне право, після чого накладає вєто на засудження цього порушення в міжнародній організації (ООН)... це якийсь театр абсурду.)))
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