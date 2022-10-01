Росіяни обстріляли Миколаїв, поцілили в житловий будинок, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж (оновлено)
3 2020
Росіяни обстріляли Миколаїв і влучили в житловий будинок.
Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Влучання у житловий будинок. На місце виїхали всі служби", - написав він.
Пізніше Сєнкевич повідомив детальніше про обстріл і опублікував фото: "Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі.
У навколишніх будинках повилітали вікна. На щастя, ніхто з жителів не постраждав".
Крім того повідомляється, що на місці працюють комунальники, вони прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий.