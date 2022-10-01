Протягом наступних 72 годин українські військові відвоюють Лиман, - ISW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
ISW, посилаючись на так званих "офіційних представників "ДНР" і російських військових кореспондентів, пише, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі. Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана в Торське, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок. Ці джерела також відзначили зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лиману, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. На геолокаційних кадрах також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських силах, які відступають, у районі Торського.
Також ISW пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Луганській області. На геолокаційних кадрах видно наслідки українських ударів HIMARS по телевізійній вишці і радіоретранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом, де, за повідомленнями, перебували російські війська.