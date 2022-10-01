Протягом наступних 72 годин українські військові відвоюють Лиман, - ISW

Українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW, посилаючись на так званих "офіційних представників "ДНР" і російських військових кореспондентів, пише, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі. Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана в Торське, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок. Ці джерела також відзначили зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лиману, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. На геолокаційних кадрах також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських силах, які відступають, у районі Торського.

Також ISW пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Луганській області. На геолокаційних кадрах видно наслідки українських ударів HIMARS по телевізійній вишці і радіоретранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом, де, за повідомленнями, перебували російські війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​​Операція з оточення російського угруповання біля Лимана перебуває "на етапі завершення", - речник східного угруповання військ