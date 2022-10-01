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Протягом наступних 72 годин українські військові відвоюють Лиман, - ISW

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Протягом наступних 72 годин українські військові відвоюють Лиман, - ISW
Українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW, посилаючись на так званих "офіційних представників "ДНР" і російських військових кореспондентів, пише, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі. Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана в Торське, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок. Ці джерела також відзначили зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лиману, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. На геолокаційних кадрах також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських силах, які відступають, у районі Торського.

Також ISW пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Луганській області. На геолокаційних кадрах видно наслідки українських ударів HIMARS по телевізійній вишці і радіоретранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом, де, за повідомленнями, перебували російські війська.

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Топ коментарі

  • Amber
    Хлопці , бийте рашистських гадів безжалісно , щоби знали , що чужі територіі красти зась 😠
  • arye z.
    Переклад російського слова "котёл" на українське слово "казан" неадекватне.
    Застосовуйте або той самий "котёл" без перекладу або вираз "оточення"
  • DmitrySviridon ad49c275
    Нужно русским наносить максимальные потери, чтобы у них было меньше армия. Если давать уйти, то война будет на другом участке и более выгодном для русских и там они будут наносить урон ВСУ. Нельзя давать сохранять войско русским. Как у Сунь Цзы - хороший командир знает когда лучше наступать, когда отступать. Сейчас они в котле и если дать им отступить, то они по Сунь Цзы в правильные момент смогут отступить и сохранить войско и потом этим войском в более выгодной позиции будут наносить ВСУ урон. После вчерашнего дня - ВСУ должны стать еще злее и с еще большим упорством проводить аннигиляцию русских - абсолюно всех!!!
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