На світанку окупанти двома ракетами атакували Одещину, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури та електропідстанцію, - Братчук
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Росіяни на світанку атакували Одеську область двома ракетами, імовірно "Іскандер".
Про це повідомив у телеграмі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"Одещина. Ракетна атака на світанні.
Двома ракетами, ймовірно "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає.