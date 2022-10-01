На світанку окупанти двома ракетами атакували Одещину, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури та електропідстанцію, - Братчук

Росіяни на світанку атакували Одеську область двома ракетами, імовірно "Іскандер".

Про це повідомив у телеграмі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ракетна атака на світанні.

Двома ракетами, ймовірно "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.

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