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У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку, - ОК "Південь"

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У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку, - ОК "Південь"
В окупованому Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну проти ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Окупанти почали частіше затримувати чоловіків призовного віку.

"Окупаційне командування намагається реалізовувати заходи примусової мобілізації на захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, які в найближчий час плануються для відправки на передову", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Так. Це наша українська проблема, люди бачать що державі загалом наплювати на людей, які не поїхали з окупованих територій вчасно. Порятунок потопаючих справу рук самих потопаючих, хіба ви цього не знали? Чи ви все ще сподіваєтесь на зелених?
  • Olena Lynch
    Кто хотел тот выехал и семью вывез вместе с детьми , кошками и собаками. А кто надеялся как Зеленский что русня тоже люди не нападут на Украину и не будут разрушать наши недавно построенные дорог и мосты у того в голове ума не много было. Мои знакомые выехали вывезли детей и бабушек и проблем не было в первые дни войны , а тот кто надеялся что русня тоже люди - те пострадали и жестоко пострадали. .
  • Amber
    Після оголошення ху @ ом Херсонщини своєю територією , вони будуть
    хапати наших хлопців де завгодно і примушувати воювати ‼️
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