Путін поквапився з оголошенням анексії чотирьох областей України, залишивши території без управління, - ISW

Президент РФ Володимир Путін поквапився з анексією чотирьох областей України, перш ніж ухвалити навіть елементарні адміністративні рішення про кордони та управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи не встановили чіткої політики чи умов належного управління.

Організація управління цими чотирма насильно анексованими областями була б бюрократично складним завданням для будь-якої держави після того, як російські війська систематично вбивали, заарештовували чи виганяли українських чиновників, які раніше керували регіональними адміністраціями.

Але бюрократична некомпетентність, продемонстрована Кремлем під час часткової мобілізації, передбачає, що російські бюрократи також боротимуться за створення структур управління над населенням, що опирається і не бажає, в зоні бойових дій, вважають аналітики.

За прогнозами експертів, російські чиновники можуть повторно мобілізувати торішніх призовників, коли їхній термін закінчиться 1 жовтня.

Путін оголосив, що звичайний для Росії осінній призовний цикл розпочнеться 1 листопада із запізненням на місяць, ймовірно тому, що часткова мобілізація лягає важким тягарем на бюрократію російських військових комісаріатів, які зазвичай контролюють піврічний призовний цикл.

Ані указ Путіна, ані наступні офіційні заяви не роз'яснювали, чи українські цивільні особи призовного віку на нещодавно анексованих окупованих територіях України підлягатимуть призову.

Путін запросив деяких російських блогерів і військових кореспондентів, які раніше критикували Міністерство оборони Росії за відсутність прозорості стану справ армії РФ в Україні, бути присутнім на своїй промові про анексію в Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анексія Росією українських регіонів - серйозне порушення міжнародного права, - Макрон