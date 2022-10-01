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Туреччина не визнає анексію Росією українських територій

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Туреччина не визнає анексію Росією українських територій
Туреччина підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох українських областей Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві країни.

"Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі, проведеному в 2014 році, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - йдеться у заяві.

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У МЗС Туреччини підкреслюють, що рішення Путіна є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права.

"Ми знову заявляємо про нашу підтримку розв’язання війн шляхом переговорів", - додали у Туреччині.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Очікувано.
  • pOrest
    а хто признає ?
    Навіть на москальських ніках - звучить питання :
    "А реально , что приобрели , а что утратили ?"
    От войны в Украине ничего не потерял только сам Путин
  • Vsevolod Marchenko
    Хтось таки в Анкарі (Ангорі) розуміє, що претензії кацапів на Босфор та Дарданели, на Константинопіль з куполом Св.Софії нікуди не ділись.
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