Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59 610 осіб, 264 літаки, 226 гелікоптерів, 2354 танки, 1397 артсистем, 4949 броньованих машин
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 59 610 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близькоt 59610 (+530) осіб ліквідовано
танків ‒ 2354 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) од,
артилерійських систем – 1397 (+6) од,
РСЗВ – 336 (+3) од,
засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
літаків / aircraft – 264 (+0) од,
гелікоптерів – 226 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18) од,
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються ", - йдеться у повідомленні.