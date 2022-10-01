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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59 610 осіб, 264 літаки, 226 гелікоптерів, 2354 танки, 1397 артсистем, 4949 броньованих машин

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 59 610 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близькоt 59610 (+530) осіб ліквідовано

танків ‒ 2354 (+16) од,

бойових броньованих машин  ‒ 4949 (+17) од,

артилерійських систем  – 1397 (+6) од,

РСЗВ  – 336 (+3) од,

засоби ППО ‒ 176 (+0) од,

літаків / aircraft – 264 (+0) од,

гелікоптерів  – 226 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59 610 осіб, 264 літаки, 226 гелікоптерів, 2354 танки, 1397 артсистем, 4949 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються ", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • arye z.
    "...В ответ на обвинения в том, что мобилизованные вынуждены за собственный счет покупать амуницию, бронежилеты, медицинские препараты и даже еду, российский военно-патриотический пропагандистский канал "Звезда" ответил таким образом. - "Наглая ложь, да мы своих мобилизованных кормим как на убой"(!!!)
  • V 2af7597c
    Коли читаю про півтисячи пошматкованих орків - душа співає. Такими темпами завтра вже за 60 тис. перевалить.
  • Ан Мур
    Генерал СВР:
    Суббота 1.10.2022г, на 6:00 по московскому времени сегодня, в утреннем отчете президенту лаптєй ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС орків - 62984 человека.

    Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
    Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 7 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
    Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести.
    *****
    Разом безповоротніх в них 86051 гівнюків в мішках. Ну, може ще не всіх замішкували, частина в полоні... а частину не зібрали...
    Але очевидно, що в Залужного не всіх враховують.
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