Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Британська розвідка про удар по Запоріжжю: Росія вбиває мирних жителів, яких тепер називає своїми громадянами

3 68111
Британська розвідка про удар по Запоріжжю: Росія вбиває мирних жителів, яких тепер називає своїми громадянами
Розвідка Британії проаналізувала удар Росії по колоні на виїзді із Запоріжжя у п’ятницю.

Аналіз викладено у суботньому розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"30 вересня 2022 року російські війська майже напевно завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Місцева влада повідомляє про 25 убитих мирних жителів (у п’ятницю ввечері кількість загиблих зросла до 30. - Ред.). Боєприпасом, найімовірніше, була російська ракета ППО великої дальності, яка використовувалася для удару по наземному об'єкту", - стверджується у зведенні.

Зазначається, що російський запас таких ракет, найімовірніше, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для знищення сучасних літаків і ракет, а не для використання проти наземних цілей.

Використання ракети із системи ППО для удару по наземному об'єкту майже напевно було викликано загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет більшої дальності.

Розвідка нагадує, що того ж дня президент Путін підписав угоди про анексію Запоріжжя та інших частин окупованої України.

"Росія витрачає стратегічно цінні військові ресурси у спробах досягти тактичної переваги й у процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер називає своїми громадянами", - йдеться у британському огляді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • arye z.
    А росія своїх власних громадян завжди вбиває насамперед.
    У цьому і пролягала основна різниця між фашизмом німецьким і фашизмом радянським - ті переважно вбивали чужих, а ці переважно вбивали своїх.
    Фашизм німецький вже зник, а фашизм радянський все ще діє по своїм віковим лекалам
  • Valter Valter
    ***** бросил на уничтожение Украины не только ресурсы всей страны а и миллион своих орков отправил на бойню. И все ето якобы чтобы заставить украинцев разгаваривать па рузги. Вы правда в ето верите? Да благодаря ***** скоро на рашке уже некому будет разгаваривать па рузке
  • Valter Valter
    У ***** нет *своих людей*. Да маньяк ***** и пол масквы вырезал бы если бы ето ему помогло захватить Украину.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини