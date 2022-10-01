399 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 783 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.
"30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів в м. Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення. 30 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина.
У ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу м. Миколаєва травмовано 3-місячне немовля", - йдеться у повідомленні.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.