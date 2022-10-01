Доба на Донеччині: рашисти завдали ударів по 10 населених пунктах області

Цієї ночі росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту від Вугледара до Соледара.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 жовтня повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під обстріл потрапив Вугледар — відомо про 1 пораненого. Також росіяни стріляли по околицях Павлівки, Водяного і Богоявленки — без жертв.

На Донецькому напрямку постраждали Красногорівка у Мар'їнській громаді, Бердичі в Очеретинській громаді та Авдіївка. У Бердичах є 1 поранений. На Горлівському напрямку зазнали обстрілів Бахмутське та Парасковіївка Соледарської громади та Іванівське Бахмутської громади. В останньому — 1 людина поранена", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що напередодні ввечері ворог обстріляв Костянтинівку — зруйновано приватний будинок, але, на щастя, без жертв.