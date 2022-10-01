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Україна може отримати західні танки. Конкретних планів поки немає, - Білий дім

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Україна може отримати західні танки. Конкретних планів поки немає, - Білий дім
Сполучені Штати не відкидають, що Україна може отримати танки західного зразка, але наразі продовжують працювати із союзниками для передачі радянського озброєння.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми вже прискорили надання Україні танків з боку деяких наших партнерів у Східній Європі, які надали саме ті танки радянського зразка, які українці вміють використовувати і якими володіють. І ми продовжимо це робити", - зазначив він.

Салліван уточнив, що в новому пакеті військової допомоги, який США оголосять наступного тижня, не буде нових зразків озброєння - він "міститиме поповнення багатьох спроможностей, які українці вже ефективно застосовують".

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На питання про те, чи може йтися про передачу Україні західних танків, радник Байдена з нацбезпеки уточнив: "Я нічого не відкидаю. Але на сьогодні не маю оголошень про передачу американських танків".

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    3700 Абрамсов на консервации стоят..... на черный день берегут? так он уже настал!
  • Maksim Perepelitca
    Інфи по Лиману на ранок - 0 .. Якщо з нашого боку це зрозуміло , то з кацапського НЕ зрозуміло зовсім . Стільки днів підряд , новини з Лиману , у воєнкрис були в топі , а зараз мовчать як в рот води понабирали . Оббігав щойно десятка півтора їхніх тг каналів , і жодної свіжої інфи не знайшов . Дивно . !! . Мабуть справи у козломордого війська зовсім кепські . Інакше це нічим пояснити .
  • Garry Grant
    Соплежуйство продолжается. Сколько ещё украинских территорий ***** должно заграбастать?
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