Росіяни обстріляли 4 райони Харківщини. Є поранені
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протягом минулої доби були обстріляні райони населених пунктів: Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об‘єкті та в багатоквартирному будинку", - йдеться у повідомленні.
За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: в Ізюмському районі поранення отримала жінка 53 років, в Харківському - на розтяжці підірвався чоловік 39 років.
Триває розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів.
"На лінії зіткнення наші захисники продовжують нищити російських окупантів.", - зазначив Синєгубов.