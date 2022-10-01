В Україні зросли мінімальні зарплати та пенсії

З 1 жовтня мінімальна зарплата зросла з 6 500 грн до 6 700 грн. Також провели планові перерахунки пенсій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Розмір мінімальної зарплати тепер становить не 6500, а 6700 грн. Це перше та єдине її підвищення у 2022 році. Також "мінімалка" не зростатиме і 2023 року.

Від розміру мінімальної зарплати залежить розмір Єдиного соціального внеску. Тож з 1 жовтня цей податок зросте 1474 гривні. Здебільшого це зростання стосується ФОПів та підприємств, де працівникам сплачують мінімальну зарплатню. В Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн платять єдиний податок.

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Через зростання мінімальної зарплати перерахували й мінімальний розмір пенсій за віком. Йдеться про виплати громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки - не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2 680 грн (6700 х 40%).

Також з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 гривень.

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З 1 жовтня 2022 року запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років і старшим, пенсію яким призначено відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та які мають страховий стаж: чоловіки - не менше 35 років, жінки - не менше 30 років. Мінімальний розмір їх пенсійної виплати не має бути менше 3000 гривень.