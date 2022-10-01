Окупанти звітують про виплату компенсації за зруйноване житло 60 сім’ям, тоді як війська РФ знищили понад 11 тис. будинків на Луганщині, - Гайдай

Російські війська зруйнували в Луганській області 11 тисяч будинків та понад 3 тис. багатоповерхівок.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Показова роздача коштів, мабуть, вже завершена. Більше 11 тисяч будинків зруйнувала Росія на Луганщині. Більше 3 тисяч – багатоповерхівок.



Проте компенсацію видали лише 60 родинам – стільки мешкає в одній "хрущовці". Вони, напевно, раді. Інші десятки тисяч луганський сімей, що залишилися, – зраджені окупаційною владою.

Втім, у кого були кошти і чиї житло було пошкоджено частково, звернулися до підрядників задля відновлення. А далі, як відомо, "зранку гроші, ввечері…", - пише голова ОВА



Зокрема, у Сєверодонецьку разом із дощами зникла фірма з Ічкерії, яка мала робити ремонти дахів та вікон в будинках. Деякі дахи горе-робітники встигли підготувати до відновлення, тобто зняли залишки покрівлі.



Тепер низка багатоповерхівок із останнього до першого поверху затоплена дощами, сезон яких вже місяць як розпочався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Луганщині планують відновити лише 800 будинків - це менше, ніж в одному Сєверодонецьку, - Гайдай