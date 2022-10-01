Вірменія може вийти з ОДКБ, - прем’єр Пашинян

Вірменія може припинити членство в Організації Договору з колективної безпеки на тлі загострення конфлікту з Азербайджаном.

Про це він сказав вірменським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нещодавно, в результаті контактів із низкою колег з ОДКБ, я зауважив, що в ОДКБ теж фіксують, що певні суспільні настрої у Вірменії дуже швидко розвиваються. У ході розмови навіть було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював протилежне, моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії", - сказав Пашинян.

Він наголосив, що це "не просто гра слів, це дуже серйозний зміст".

За його словами, раніше під час обговорення в ОДКБ питань безпеки він отримував чіткі запевнення, що кордон Вірменії є червоною лінією для ОДКБ.

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"Коли минулого року відбулися події на ділянках Сотка та Хознавара, ми, природно, звернулися до ОДКБ і отримали дуже дивну відповідь, що кордон не демаркований і не делімітований. Звідси постало питання: у такому разі де проходить ця червона лінія?" - наголосив вірменський прем'єр.