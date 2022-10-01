В "Лиманському котлі" опинились понад 5 тис. російських військових, - Гайдай

ЗСУ перекрили цим росіянам майже всі шляхи відходу й підвозу боєприпасів.

Про це пише в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Військові рф, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових рф", - написав він.

Гайдай зазначив, що у них нема можливості відійти або отримати боєприпаси.

"Вони намагатимуться прорватися або здадуться у полон", - припускає голова ОВА.

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Як повідомлялося, у Донецькій області українські війська кілька останніх днів брали в кільце захоплене росією у травні місто Лиман, розташоване на схід від річки Сіверський Донець.