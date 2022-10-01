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Під час удару по колоні в Запоріжжі росіяни вперше використали модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, - Монастирський

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Під час удару по колоні в Запоріжжі росіяни вперше використали модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, - Монастирський
Удар по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя 30 вересня російські війська здійснили модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, у теракті вперше були використані модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, як торкнуться поверхні. Попередня версія цих ракет вибухала, занурюючись на кілька метрів у землю, утворюючи глибокі вирви, але при тому менше вражаючи людей навколо.

"Піротехніки наші на місці розказали, що вибух ракети відбувся при дотику із землею. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей загинуло. І от ми побачили, як це діє смертоносно й скільки людей може загинути", - сказав Монастирський.

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Міністр наголосив, що поряд не було жодних військових об’єктів чи техніки. Щоранку на тому місці формують гуманітарну колону автомобілі, в яких люди їдуть на окуповані території відвідати родичів. Переважно жінки, діти й старші люди їдуть на старих автівках у той бік, а ввечері повертаються назад.

"Якраз у поліцейських в цей час була перезміна, тому така велика кількість постраждалих. Хлопці поліцейські ховали дітей, людей, бо прильоти ракет були в кілька серій. Зважаючи на щільність транспорту в тому місці збору гуманітарної колони, жертв могло бути значно більше. Поранені поліцейські мені розповідали, що якби ракетний удар був на 5 хвилин пізніше, то на тому місці було б уже вдвічі більше машин", - наголосив очільник МВС.

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Это просто какой то сюрреализм. Люди едут на оккупированные территории проведать родственников. А в 1942 году тоже ездили? По моему у многих в голове никак не укладывается что идет война, что с той стороны жестокие и кровожадные убийцы. Вопросы к нашим военным администрациям - почему пропускные пункты через линию фронта - вслушайтесь - это же даже звучит как бред - пропускные пункты через линию фронта - почему они работают в две стороны, а не только на въезд в Украину? Что это ***** за военный туризм?
  • Dmitry Begemotovich
    В колонне погибли дети, куча женщин, на фото машины, забитые барахлом - эти все люди ехали и везли инсулин? Нет, там огромное количество народу - которым какая разница. Мой дом, мой садок вишневый биля хаты - а кто - власть - да все равно.
  • Saskia Jansen
    Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".

    Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

    Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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