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Окупант жаліється дружині: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехоплення ГУР. АУДIО

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Військовий РФ, знаходячись у важкому моральному стані, подзвонив з України додому, щоб попрощатись з дружиною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить чергове перехоплення ГУР МО України.

У розмові з дружиною окупант зізнається, що дзвонить попрощатись.

"Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - каже він.

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Дружина ж у відповідь каже окупанту: "Ой, нам сказали, что вы там держитесь, что у вас приказ стоять на смерть".

Окупант крізь сльози розповідає, що їх (військових РФ) залишилось мало.

Топ коментарі

  • Born 5ab2300a
    а Любаня вже скочила в шльопки і помчала в салон на ладу подивитись
  • Бандерівець
    Повинно бути 5 000 трупакіа орківських!
    За Іловайськ, за всіх українських хлопців і дівчат, які загинули у боях за Україну, за всіх мирних, за дітей - ангелочків, за Оленівку, за всіх скалічених українців, за поламані українські долі, за закатованих в фашистських, орківських катівнях, за всю Україну!!!

    Мочіть їх хлопці, ніякий полон, цих орків ітак вже тисячі на бюджетному утриманні!

    Слава ЗСУ ! Слава Україні!
  • jklpqrs
    Никакая это не п…да, а земля и мешок.
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