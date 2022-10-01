Окупант жаліється дружині: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Військовий РФ, знаходячись у важкому моральному стані, подзвонив з України додому, щоб попрощатись з дружиною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить чергове перехоплення ГУР МО України.
У розмові з дружиною окупант зізнається, що дзвонить попрощатись.
"Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - каже він.
Дружина ж у відповідь каже окупанту: "Ой, нам сказали, что вы там держитесь, что у вас приказ стоять на смерть".
Окупант крізь сльози розповідає, що їх (військових РФ) залишилось мало.