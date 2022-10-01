Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через спроби РФ анексувати її території

Україна офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням розглянути по суті справу спроб Росії анексувати території України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Після спроб Путіна щодо анексії Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН, що цей крок грубо порушує юридично зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Просимо суд якнайшвидше розглянути справу по суті", - зазначив він.

Нагадаємо, Міжнародний суд у Гаазі, відомий як суд ООН, 16 березня ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії. Згідно з ним, Росія має "негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України". Воно стосується також і підконтрольних Москві збройних угруповань.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати рішення суду ООН.