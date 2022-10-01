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Зеленський подякував Байдену за додаткові $12 мільярдів: Ця допомога важлива як ніколи

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Зеленський подякував Байдену за додаткові $12 мільярдів: Ця допомога важлива як ніколи
Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про надання допомоги Україні на суму $12,35 млрд.

Про це він глава української держави написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроект підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання "потужної прямої бюджетної підтримки Україні".

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"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ!" - додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення Україні багатомільярдного пакету нової допомоги у сфері безпеки й економіки.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Цікаво - а як у Байдена зі слухом? Чи чув він, як "Головблазень" зубами скреготав по телефону, коли "дякував"? Бо "дід" йому ще взимку "пересрав усю малину" - не дав капітулювать, приславши купу ПТРК та ЗРК нашим хлопцям І зараз шле великі партії "гостинців" для ЗСУ!
  • tax12 t
    яка все таки сильна штука карма...ти висміюєш Україну жартом про приймання з усіх боків а потім через 10 років ти приймаєш з усіх боків сам.

    бо об тебе тільки ще лінивий не витер ноги.
  • Яр Холодний
    А де ти у грудні-лютому був? На Марсі? Один за одним у Гостомелі та Жулянах сідали "борти" і розвантажувалися цими комплексами! Правда - "Блазень" ні одного не зустрічав - "Не царське діло!" Інша справа - під час епідемії "КОВІД" вату з марлею для масок зустріть (яку за скажені гроші закупили в Китаї - взамін проданих медичних респіраторів)
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