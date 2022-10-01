Грузія ніколи не визнає анексію українських територій, адже сама пережила подібне, - МЗС

Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засудило так звані референдуми, проведені Російською Федерацією на території України, та незаконну анексію цих територій.

Про це йдеться у заяві грузинського міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тбілісі вважає дії РФ явним актом насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів України.

В МЗС Грузії наголосили, що Росія вкотре грубо порушила основні принципи міжнародного права.

"Грузія, яка вже пройшла через досвід насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів, ніколи не визнає так звані незаконні референдуми, проведені в регіонах України, та підтверджує свою тверду та непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - сказано у заяві.

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