Сьогодні у Вишгородському районі Київщини проводяться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА
4012
Сьогодні, 1 жовтня, у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.
"УВАГА! На Київщині проводяться навчання для саперів. Сьогодні, 1 жовтня, у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.