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Сьогодні у Вишгородському районі Київщини проводяться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА

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Сьогодні у Вишгородському районі Київщини проводяться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА
Сьогодні, 1 жовтня, у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.

"УВАГА! На Київщині проводяться навчання для саперів. Сьогодні, 1 жовтня, у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

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