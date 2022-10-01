Число поранених під час удару РФ по колонні в Запоріжжі зросло до 118

Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 118. Загинули 30 людей.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вчора ворог здійснив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних авто із Запоріжжя на тимчасово окуповані території. 118 людей постраждали, з них 30 загинули", - розповів Федоров.

За його словами, серед жертв є дві дитини. Також загинув мелітопольський волонтер, який евакуював сотні людей з окупації. Ще один волонтер - у лікарні у тяжкому стані.

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