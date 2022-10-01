Нові санкції України стосуються понад 3,6 тис. російських фізичних і юридичних осіб, серед яких і рідня Путіна, - Мінекономіки

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінекономіки, у списку фігурують:

- діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

- представники регіональних еліт та влади РФ;

- олігархи та їхнє близьке оточення;

- артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

- колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

- високопосадовці державних корпорацій;

- представники вищого керівного складу Збройних сил РФ;

- представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

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Також ухвалено санкції проти іноземних громадян - т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

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На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

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