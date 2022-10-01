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Чехія засуджує крадіжку Росією українських територій

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Чехія засуджує крадіжку Росією українських територій
Президент Чехії Мілош Земан заявив, що засуджує крадіжку Російською Федерацією українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві уряду оприлюдненій 30 вересня, повідомляє "Європейська правда".

"Президент республіки Мілош Земан засуджує російську агресію проти України, засуджує крадіжку Росією української території та разом з іншими верховними представниками держави заявляє, що анексія української території ніколи не має бути і не буде визнана. Росія скоїла злочин проти миру", - йдеться у заяві речника Земана Іржі Овчачека.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    А чехі могли би анексувати у кацапів ГОТЕЛІ У КАРЛОВИХ ВАРАХ , бо руZZские там свій руський мир давно побудували
    ось повиганяти кацапів до Сибіру з Чехії- зай там щось будують
  • Ivan Kozhvan
    Когда человек прозревает, это всегда здорово.
  • Олексій Кузьмич 214f5a37
    Як таке можливо? Один старпед шизанутий колотить світом? 🤦‍♂️Яким макаром вони в ООН попали? І ніхто вигнати не може? Значить світові інституції не працюють зОвсім... Навіть переформатування не поможе... Знищити-закрити і при створенні нової інституції принімати адекватних, а не всяку кацапсько-мадярску шваль... Де феодалізм преріотет... Блок НАТО був створений для цього - протидії військових загроз. Щоб люди не платили життям за диктатуру... Як до цього допустили?
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