Окупанти переміщують ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя, у районі відучора почали з’являтися нові мобілізовані, - мер Федоров

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські війська переміщують нові ракетно-зенітні комплекси С-300.

Про це в ефірі телеканалу "Фрідом" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони зосереджуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не будемо розголошувати, де саме. На жаль, Мелітополь - це логістичний центр для окупантів", - сказав він.

Також Федоров зазначив, що у Мелітопольському районі відучора почали з'являтися нові мобілізовані. Однак у російських військ на сьогодні немає можливості для прориву, і їхнє завдання – утримувати зайняті території. Псевдоадміністрація видала "розпорядження" про створення так званих "військкоматів" та пунктів збору призовників-добровольців. До 10 жовтня окупанти планують призвати 3000 чоловіків з-поміж мешканців Запорізької області.

Іван Федоров також сказав, що вчора внаслідок артудару по гуманітарній колоні загинув волонтер із Мелітополя, який вивіз з окупованих населених пунктів сотні людей.

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