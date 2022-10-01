Білорусь утримує вздовж кордону з Україною до семи батальйонно-тактичних груп, - Наєв

Уздовж кордону у білорусі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних груп.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Республіки Білорусь, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки", - сказав Наєв.

Крім цього, за його словами, на території білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, Збройних сил РФ.

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"На цей час випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено, але нам відомо, що така загроза може відбутися надалі", - зауважив Наєв.

Нагадаємо, на Чернігівщині пройшли навчання "Північний буревій", під час яких підрозділи ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці навчалися протидіяти прориву ворога.