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Білорусь утримує вздовж кордону з Україною до семи батальйонно-тактичних груп, - Наєв

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Білорусь утримує вздовж кордону з Україною до семи батальйонно-тактичних груп, - Наєв
Уздовж кордону у білорусі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних груп.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Республіки Білорусь, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки", - сказав Наєв.

Крім цього, за його словами, на території білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, Збройних сил РФ.

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"На цей час випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено, але нам відомо, що така загроза може відбутися надалі", - зауважив Наєв.

Нагадаємо, на Чернігівщині пройшли навчання "Північний буревій", під час яких підрозділи ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці навчалися протидіяти прориву ворога.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Хочуть, як земля змерзне, на Львів двинути - попити каву по- Львівські і на гиляках ПОКАЧАТИСЯ
  • Яр Холодний
    Наказ генерала Залужного генералу Наєву:

    «В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

    Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
  • Вася Шевченко f77d76ba
    или сильно не заморачиваться ? )))))
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