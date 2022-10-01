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МАГАТЕ просить пояснень від РФ через затримання гендиректора ЗАЕС Мурашова

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Reuters.

"Ми зв'язалися з російською владою і запитуємо про роз'яснення", - заявив представник МАГАТЕ у відповідь на запит у суботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затримали та вивезли у невідомому напрямку гендиректора Запорізької АЕС Мурашова

Нагадаємо, у "Енергоатомі" повідомили, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

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Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    просить з квітами і печеням?
  • Urs
    ответ будет простой: "следующими будут ваши два наблюдателя"
  • три - пятнадцать
    просіть далі, як самі не сповна розуму...
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