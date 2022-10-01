11 суден із 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси

1 жовтня в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеси, Чорноморська та порту Південний вийшли 11 суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Повідомляється, що на борту в них 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер QUEEN LILA, який перевозить 29 тис. тонн ячменю до Лівії.

З Одеського порту вийшли балкери STELLINA, QUEEN LILA, INANDI, SAM. З порту Чорноморська вийшли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON, а з порту Південний - LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством, з урахуванням сьогоднішніх суден, експортовано 5,7 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Також читайте: Україна майже вийшла на довоєнні показники експорту зерна, - Кубраков