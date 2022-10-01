Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами

Королівство Іспанія відправило в Україну літак з 300 кг медичних матеріалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Літак забере в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії. Також, літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги", - йдеться у повідомленні Міноборони Іспанії від 30 вересня.

Зазначається, що літак перевозить 300 кг медичного майна, що складається з індивідуальних бойових (медичних) комплектів та респіраторів. У Польщі майно буде передане представникам України, за її запитом, і слугуватиме для збільшення можливостей догляду за пораненими внаслідок війни.

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"Цей політ засвідчує зобов’язання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі підтримки військовими матеріалами", - йдеться у повідомленні.