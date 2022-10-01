На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (18+)

Служба безпеки України розслідує ще один воєнний злочин російських військ, які нещодавно розстріляли цивільну колону в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та визволеним Куп’янськом на Харківщині. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як повідомляє в.о. Голови СБУ Василь Малюк, наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів, інформує Цензор.НЕТ.







"Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель". Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Та рашисти не уникнуть покарання – ми знайдемо кожного і змуcимо відповідати за вчинені звірства", - заявив він.

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Співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

"Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим. Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян", - йдеться у повідомленні.

У СБУ підкреслюють, що строків давності такі злочини не мають, винні обов’язково відповідатимуть за скоєне.







Згодом речник УСБУ Харківщини Владислав Абдула уточнив Суспільному, що внаслідок російського обстрілу евакуаційної колони поблизу села Курилівка Куп'янського району загинули 24 людини. Серед загиблих - 13 дітей та вагітна жінка.

"Дві машини згоріли повністю, у них були діти з батьками - вони згоріли живцем", - повідомили у прокуратурі Харківщини. Евакуаційну колону у Куп'янському районі розстріляли 25 вересня, уточнили у прокуратурі.

Пізніше СБУ оприлюднила дані від медиків щодо кількості жертв розстріляної рашистами колони на Харківщині.

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