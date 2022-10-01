МВФ розширив програму фінансування. Україна планує отримати $1,3 мільярда

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

Про це повідомив Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ.

Розширення програми передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

Україна планує скористатися цією можливістю і буде звертатися за додатковою допомогою в сумі близько 1,3 млрд доларів США від МВФ.

"За цією програмою Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні. Ми дуже вдячні Фонду за допомогу. Цінуємо надану зараз підтримку, а також швидку реакцію на початку березня, коли Міжнародний валютний фонд виділив додаткове фінансування в сумі 1,4 млрд доларів США", - заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

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Він також висловив сподівання на якнайшвидший початок роботи над новою повноцінною програмою МВФ для України. "Ми готові до впровадження такої програми, незважаючи на невизначеності, спричинені військовими діями", - наголосив Шевченко.