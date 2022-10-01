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Закон США про ленд-ліз для України набув чинності

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Закон США про ленд-ліз для України набув чинності
У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз для України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної", - зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що Україна неодмінно поверне собі всі свої території.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден затвердив Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022, який дозволить задіяти програму прискореної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
  • Trevo Trow
    Орки, встромляйте ґноти у сраки - ЗСУ вас зігріють безкоштовно!
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! БЛАГОДАРНОСТЬ США! СЛАВА ВСУ!
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