Закон США про ленд-ліз для України набув чинності

У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз для України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної", - зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що Україна неодмінно поверне собі всі свої території.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден затвердив Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022, який дозволить задіяти програму прискореної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

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