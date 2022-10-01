Естонія прискорює роботи зі зміцнення кордону через події у РФ

Події у Росії спонукають Естонію прискорити роботи зі зміцнення східного кордону.

Керівництво Департаменту поліції та прикордонної охорони вважає, що будівництво загороджень на південно-східній ділянці кордону вдасться завершити вже за два роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на EER.

Роботи щодо будівництва загороджень та іншої інфраструктури на південно-східному кордоні Естонії йдуть повним ходом. Наразі їх розраховують завершити до 2025 року.

"Насправді рішення прискорити будівництво було прийнято вже минулого року. Ми скоригували свої плани, і завдяки цьому наземну частину кордону буде збудовано на рік раніше, ніж спочатку планувалося", - розповів заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія не переховуватиме у себе росіян, які біжать від мобілізації, - Каллас

Зі 130 кілометрів наземного кордону з Російською Федерацією зараз повністю облаштовано 23,5.

"Зараз йдуть роботи на другій, 35-кілометровій ділянці. Вже готові під'їзні шляхи, зараз будівельники займаються зведенням насипів та прокладанням техномереж. Паралельно йдуть проектування та підготовчі роботи для третього етапу будівництва, тендер уже оголошено, і будівництво розпочнеться наступного року", - додав Бєлічєв.

Якщо раніше патрулювати багато ділянок кордону можливо було лише пішки, а деякі струмки та річки можна було перетнути лише вузькими містками, то після облаштування кордону прикордонники зможуть під'їхати до будь-якого місця на автомобілі чи квадроциклі.

В облаштування східного кордону вже вкладено 30 мільйонів євро, а сумарна вартість цього проєкту становитиме за сьогоднішніми прогнозами 105 мільйонів.

Також читайте: Росіянин переплив кордон з Естонією на SUP-борді, щоб уникнути мобілізації. Проте його відправили назад до Росії

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.

Також читайте: Єврокомісія розробляє рекомендації щодо надання притулку в країнах Євросоюзу втікачам від мобілізації з РФ

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.