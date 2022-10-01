Ядерний удар Росії буде воєнним злочином, - міноборони Молдови

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий 1 жовтня заявив, що використання Росією ядерної зброї буде воєнним злочином.

Про це він сказав на пресконференції спільно з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

"Щодо можливого використання ядерної зброї масового ураження - це було воєнним злочином. На мою думку, подібні погрози свідчать про відчайдушне становище російської влади у цій війні", - зазначив Носатий

Ламбрехт підтримала молдовського колегу, наголосивши, що оголошена в Росії мобілізація також говорить про те, що російський план швидкого завоювання України провалився.

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"Все це свідчить про військову слабкість Росії. Ми уважно стежимо за ситуацією після ядерних погроз Путіна, але вони не змусять нас не діяти. Важливо бути дуже уважними, швидко реагувати та не доводити до нової ескалації конфлікту", - додала вона.