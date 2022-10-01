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Ядерний удар Росії буде воєнним злочином, - міноборони Молдови

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Ядерний удар Росії буде воєнним злочином, - міноборони Молдови
Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий 1 жовтня заявив, що використання Росією ядерної зброї буде воєнним злочином.

Про це він сказав на пресконференції спільно з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

"Щодо можливого використання ядерної зброї масового ураження - це було воєнним злочином. На мою думку, подібні погрози свідчать про відчайдушне становище російської влади у цій війні", - зазначив Носатий

Ламбрехт підтримала молдовського колегу, наголосивши, що оголошена в Росії мобілізація також говорить про те, що російський план швидкого завоювання України провалився.

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"Все це свідчить про військову слабкість Росії. Ми уважно стежимо за ситуацією після ядерних погроз Путіна, але вони не змусять нас не діяти. Важливо бути дуже уважними, швидко реагувати та не доводити до нової ескалації конфлікту", - додала вона.

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Кацапи вже стільки тих злочинів накоїли, що одним більше одним менше. Тому ботоксному окурку вже пофіг...
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Вже не вистачає пальців щоб перелічити кількість воєнних злочинів рашистів
  • КаНтРиХуМаНкА 2008
    Для Путлера нет никакой разницы - одним преступлением больше, одним преступлением меньше... Он понимает, что Запад показал ему средний палец и в свой рай он готов забрать всех... но не себя. Поэтому мировым лидерам пора уходить от этих полутонов и высказывать озабоченность и грозить очередными полусанкциями для 1,5 землекопов, а сказать один раз четко, чтобы даже до этого пердуна дошло аж до поноса: потянешься к кнопке - вдарим и распылим на атомы. А будете блеять - то будут вас и дальше стричь, как баранов.
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