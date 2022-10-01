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Франція може поставити Україні ще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde

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Франція може поставити Україні ще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde
Франція може поставити Україні ще від 6 до 12 самохідних артилерійських установок CAESAR, які раніше планувала поставити Данії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

Першочергово передбачалося, що ці САУ мала отримати Данія, однак, за інформацією видання, представники влади трьох країн - Франції, України та Данії - досягли принципової згоди щодо їх постачання Києву.

У міноборони Франції та в Єлисейському палаці відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція витратить 85 млн євро на закупівлю САУ Caesar замість переданих

Париж раніше вже поставив Києву 18 САУ CAESAR, які виробляються французьким виробником зброї Nexter.

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Як що може, то треба.. нам треба багато зброї щоб знищити всіх чмобіків, а їх пре орда не мала..
  • KosAn30 JT26
    12 это хорошо)
  • vsbu vsbu
    може, подивимось коли Зможе
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