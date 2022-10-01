Франція може поставити Україні ще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde

Франція може поставити Україні ще від 6 до 12 самохідних артилерійських установок CAESAR, які раніше планувала поставити Данії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

Першочергово передбачалося, що ці САУ мала отримати Данія, однак, за інформацією видання, представники влади трьох країн - Франції, України та Данії - досягли принципової згоди щодо їх постачання Києву.

У міноборони Франції та в Єлисейському палаці відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція витратить 85 млн євро на закупівлю САУ Caesar замість переданих

Париж раніше вже поставив Києву 18 САУ CAESAR, які виробляються французьким виробником зброї Nexter.