Франція може поставити Україні ще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde
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Франція може поставити Україні ще від 6 до 12 самохідних артилерійських установок CAESAR, які раніше планувала поставити Данії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.
Першочергово передбачалося, що ці САУ мала отримати Данія, однак, за інформацією видання, представники влади трьох країн - Франції, України та Данії - досягли принципової згоди щодо їх постачання Києву.
У міноборони Франції та в Єлисейському палаці відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.
Париж раніше вже поставив Києву 18 САУ CAESAR, які виробляються французьким виробником зброї Nexter.