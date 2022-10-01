Новини • Війна

Україна буде поглиблювати фактичну інтеграцію в НАТО, - Резніков

2 95720
Україна буде поглиблювати фактичну інтеграцію в НАТО, - Резніков
Україна вже співпрацює з НАТО у секторі оборони глибше, ніж деякі формальні члени Північноатлантичного альянсу, і буде поглиблювати цю інтеграцію.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи – здійснити інтеграцію до НАТО де-факто. Щоб у момент, коли буде сформований політичний консенсус 30 країн, інтеграція відбулася де-юре.

У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника росії в НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина вітає заявку Україна на вступ до НАТО, - міноборони ФРН

Ми і надалі будемо поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони. Адже це взаємовигідна співпраця. Міць сил оборони України вже усі оцінили.

Варто пам’ятати, що НАТО – це не тільки про оборону, це про спільні цінності. Забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО.

Історичне рішення щодо подання заявки на вступ до Альянсу – це продовження інтеграції. Ми пройдемо цей шлях крок за кроком.

Сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли я просив надати Україні стінгери, у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося.

Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе – можливим.

У нас все вийде", - заявив міністр.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Evgeny N
    "З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи - здійснити інтеграцію до НАТО де-факто." Джерело: https://censor.net/ua/n3370887

    Саме тому до повномаштабного вторгнення були проігноровані всі саміти-зустрічі НАТО, країни НАТО називалися "нагнітателями істерики", а власний ВПК не те, що не переводився на стандарти НАТО, а просто не фінансувався?

    Вони дійсно думають, що в українців пам'ять як у рибок гуппі чи московитів?
  • Максим Бондаренко b802a304
    От вміють зелені евфемізми придумувати)
  • Senator 0eaca536
    Министр обороны..это завхоз..где теплая форма одежды, где дизель генераторы,где БК в достаточном количестве..,где ГСМ...
    Политическими вопросами занимается вЗада..чувак .проснись . это не твоя компетенция...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини