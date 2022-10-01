Військові РФ викрали у Каховці подружжя через відмову голосувати на псевдореферендумі

Озброєні військові РФ викрали з оселі подружжя каховчан Владислава та Ганну Сибірських за відмову брати участь у псевдореферендумі.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"25 вересня, зі свого будинку озброєними військовими РФ в присутності жінок, які носили урни для голосування та списки, було забрано подружжя каховчан Владислава та Ганну Сибірських", - йдеться у повідомленні

На даний час місцеперебування Владислава Сибірського та Ганни Сибірської невідоме.

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Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

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Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.