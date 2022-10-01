Газпром припинив постачання газу до Італії
13 16935
Російський газовий монополіст Газпром припиняє постачання газу до Італії.
Про це повідомляє російське видання "Комерсант", передає Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, Газпром повідомив італійській нафтогазовій групі Eni, що з 1 жовтня не зможе поставити газ до Італії, оскільки "не має можливості його транспортувати" через Австрію.
У Газпромі заявили, що транзит газу через Австрію зупинено "у зв'язку з відмовою газотранспортного оператора підтверджувати заявки".
Компанія нібито працює над вирішенням проблеми постачання через Австрію спільно з італійськими покупцями, зазначили росіяни.